Na manhã desta terça-feira (22), um grave acidente na BR-364, entre Ji-Paraná e Presidente Médici, resultou na morte de um caminhoneiro e causou congestionamento na rodovia.

O acidente envolveu um caminhão carregado de baterias veiculares, que perdeu o controle e capotou, ficando com as rodas para cima. O motorista, identificado como Adeildo da Tudor, ficou preso embaixo do veículo e, infelizmente, morreu no local.

A tragédia aconteceu no início do dia, provocando paralisação no trânsito. O congestionamento se estendeu por várias horas, afetando o fluxo de veículos na região.

Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) chegaram rapidamente ao local para atender a ocorrência. A perícia técnica foi acionada para investigar as possíveis causas do acidente, e o trecho da rodovia precisou ser temporariamente interditado para a remoção do caminhão e garantir a segurança dos motoristas.

Nas redes sociais, amigos e companheiros de estrada lamentaram profundamente a morte do caminhoneiro.