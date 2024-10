O deputado estadual Cássio Gois (PSD) reforçou a importância da Feira Tecnológica Robustas Amazônicos e do 9º Concafé, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de outubro no Cacoal Selva Park, em Cacoal.

O evento promete reunir produtores, técnicos, pesquisadores e entusiastas do café de toda a região, com o objetivo de promover o desenvolvimento tecnológico e a valorização do café rondoniense.

“A Robustas Amazônicos e o Concafé são marcos importantes para o nosso estado, pois colocam Rondônia em destaque no cenário nacional da cafeicultura. É um evento que une inovação e tradição, mostrando todo o potencial do nosso café”, afirmou Gois.

Dados da Produção Agrícola Municipal (PAM), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), dão conta que Rondônia é o 5º maior produtor de café do país, com 6,4% da produção nacional, ou seja, 3,1 milhões de toneladas, e o maior da região Norte.

Cássio Gois também destacou a importância dos parceiros do evento, como Seagri, Sebrae/RO, Emater-RO, Instituto Federal de Rondônia, Idaron e governador Coronel Marcos Rocha, que contribuem para a capacitação dos produtores e a promoção de práticas sustentáveis.

“A presença desses parceiros é essencial para que nossos produtores se atualizem sobre as melhores técnicas de cultivo e processamento do café”, afirmou.

Cassio Gois reforçou ainda seu compromisso com políticas públicas que fortaleçam a agricultura familiar e o agronegócio, especialmente no que diz respeito ao café, que é uma das principais culturas econômicas de Rondônia.

“A feira é uma excelente vitrine para o nosso café, e vamos continuar lutando por projetos que agreguem valor ao nosso produto, incentivando tanto o mercado interno quanto as exportações. Queremos que o café de Rondônia seja reconhecido mundialmente pela sua qualidade”, disse.

A programação da Feira Tecnológica Robustas Amazônicos inclui palestras com especialistas, oficinas técnicas, o tradicional Concurso de Qualidade de Café, além de circuitos que demonstram as mais recentes inovações no manejo e processamento do café.