No último dia 18 de outubro, aconteceu a emocionante final do 3º Campeonato Municipal Intersecretarias, promovido pelo Sindicato Municipal de Servidores Públicos (SINSEMUC) e pela Associação dos Servidores Municipais de Cacoal (ASSEMUC).

Realizado na sede da ASSEMUC, o evento atraiu um público expressivo de mais de 600 pessoas, que celebraram o sucesso de participação e a confraternização entre os servidores.

A final foi protagonizada pelas equipes União Saúde/SEMUSA e Câmara Municipal. O jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, levando a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, a equipe da Câmara Municipal sagrou-se campeã, levantando o troféu do 3º Campeonato Municipal Intersecretarias.

A competição pelo terceiro e quarto lugar foi acirrada entre as equipes da SEMED e SEMAD/SEMAST. Em um jogo emocionante, o placar no tempo normal ficou empatado em 1 a 1, com destaque para o gol de Fernando Neves, da equipe SEMAD/SEMAST, e as grandes defesas do goleiro Flávio, também da SEMAD/SEMAST. A decisão veio nos pênaltis, onde a SEMAD/SEMAST levou a melhor, garantindo o terceiro lugar, enquanto a SEMED ficou com a quarta posição.

PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS

Além das disputas por equipe, houve também a entrega de prêmios individuais para reconhecer os destaques do campeonato: Melhor Torcida: SEMAD/SEMAST;Melhor Goleiro: Antônio Carlos, da SEMTTRAM/SEMAGRI; Artilheiro: Maik, jogador da SEMED, com 21 gols; Jogador Revelação: Willian, da Câmara Municipal; Melhor Treinador: Ricardo, da Câmara Municipal; Gol Puskás: Fernando Neves, da SEMAD/SEMAST.