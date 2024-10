O concurso público para contratação de 37 professores efetivos do magistério superior, na Universidade Federal de Rondônia (UNIR), em 18 diferentes áreas do conhecimento, encerram neste domingo, 27, em Rondônia.

As vagas são para atuação em diversos cursos de graduação ofertados pela instituição nos campi de Ariquemes, Cacoal, Guajará-Mirim, Porto Velho, Rolim de Moura e Vilhena.

O edital na íntegra, com todas as orientações e cronograma, pode ser acessado no portal da UNIR (www.unir.br) e no portal de processos seletivos da instituição (AQUI).

Neste concurso público, as áreas com vagas disponíveis são Artes, Antropologia, Agronomia, Administração, Comunicação, Direito, Educação, Economia, Engenharia Florestal, Engenharia de Produção, Educação Física, Enfermagem, Letras, Matemática, Medicina, Medicina Veterinária, Psicologia e Química.

Do total de 37 vagas, 23 são para Porto Velho e 14 para os campi do interior de Rondônia, com duas vagas reservadas para pessoas com deficiência (PcD) e outras sete para pessoas negras.

INSCRIÇÕES

Conforme o Edital, as inscrições serão realizadas exclusivamente via internet, no período de 15 a 27 de outubro de 2024, em campo específico disponibilizado no Portal de Processos Seletivo da UNIR, onde também está publicado o edital na íntegra e as demais informações referentes ao concurso público.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 60,00 para as vagas que exigem especialização; R$ 120,00 para as vagas do título de mestre; e de R$ 150,00 para as vagas do título de doutor.

ISENÇÃO DA TAXA

Será concedida isenção de taxa em dois casos: para candidatos de baixa renda inscritos no CadÚnico e também para os candidatos doadores de medula óssea. O prazo para solicitação de isenção será de 15 a 17 de outubro de 2024, e os requisitos deverão ser comprovados no momento da inscrição.

TITULAÇÃO E REGIME DE TRABALHO

A titulação exigida varia de acordo com a área do conhecimento, com vagas para Professor Adjunto A (doutor), Professor Assistente A (mestre) e Professor Auxiliar (graduado ou especialista).

Para a maioria das áreas o regime de trabalho é de dedicação exclusiva (DE), com 40 horas semanais em tempo integral. Apenas a área de Medicina admitirá docentes com regime de trabalho de 20 horas semanais.

PROVAS

A seleção será composta por três fases: prova escrita, prova didática e prova de títulos, e o resultado final do concurso está previsto para ser divulgado em 6 de janeiro de 2024.

REMUNERAÇÃO

Os docentes contratados em dedicação exclusiva terão remuneração inicial de R$ 4.875,18, acrescida de auxílio alimentação, no valor de R$ 1000, e de retribuição por titulação, que varia de R$ 975,04 a R$ 5.606,46, dependendo do nível de titulação. Já para o regime de trabalho de 20h semanais, o vencimento básico é de R$ 2.437,59, mais auxílio alimentação de R$ 500 e retribuição por titulação variando de R$ 243,76 a R$1.401,62, conforme a titulação.