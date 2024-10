Duas chapas oficializaram o pedido de registro de candidatura para concorrer no pleito eleitoral de 2024, que definirá a presidência do Conselho Seccional da OAB Rondônia para o triênio 2025/2027.

Os pedidos foram submetidos online, conforme previsto no edital. No entanto, integrantes das duas chapas participaram de um ato público na sede da Ordem, em Porto Velho, marcando o início oficial da campanha.

A primeira chapa é liderada por Márcio Melo Nogueira, atual presidente da Seccional, que busca a reeleição. A segunda chapa é encabeçada pelo advogado Eurico Montenegro Neto.

Ambas as candidaturas agora passarão pela análise da Comissão Especial Eleitoral, que avaliará o cumprimento dos critérios estabelecidos no edital antes de publicar os registros oficiais no Diário Eletrônico da OAB.

Este ano, pela primeira vez, a eleição será realizada de forma totalmente online, ocorrendo no dia 18 de novembro, simultaneamente em Porto Velho e nas 18 Subseções da OAB Rondônia. Os advogados e advogadas irão escolher os novos representantes do Conselho Seccional, os membros da bancada para o Conselho Federal, a diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO) e as diretorias das Subseções.