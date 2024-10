Atualmente internado na UTI em Porto Velho, o bebê Samuel Saldanha Mendes Plina, de 7 meses, está passando por um tratamento delicado devido a uma Miocardiopatia Dilatada. Para ajudar a custear os gastos com o tratamento e a transferência para Curitiba, onde aguardará um transplante de coração, sua família lançou uma rifa solidária e está aceitando doações via Pix.

Em entrevista telefônica ao Extra de Rondônia na manhã desta quarta-feira, 23, Allana Saldanha, mãe do pequeno Samuel, compartilhou a luta pela vida de seu filho, diagnosticado com Miocardiopatia Dilatada.

A mãe relatou que Samuel começou a apresentar os primeiros sintomas aos três meses de idade e, desde então, está em tratamento. “Ficamos 43 dias internados na primeira vez, 17 deles na UTI. Após a alta, íamos a cada 15 dias para Cacoal, mas as medicações não estavam funcionando como deveriam. Desde sempre, escutando outras opiniões médicas, percebi que ele deveria estar na UTI sendo monitorado”, explicou Allana. Hoje, o quadro de Samuel exige cuidados intensivos, com o bebê aguardando a transferência para o Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba, onde será avaliado para um transplante de coração.

“O coração de Samuel está muito fraco, com uma fração de ejeção de 31%, o que significa que ele não consegue bombear o sangue de forma adequada. Além disso, há uma alteração na válvula mitral, o que agrava ainda mais a situação. O coração dele está grande demais e, conforme ele cresce, isso vai debilitá-lo ainda mais. Ele pode chegar ao ponto de não poder nem correr, com risco de desmaiar ou passar mal”, disse a mãe, preocupada.

Com a necessidade de passar uma temporada em Curitiba, a família iniciou uma campanha de arrecadação para cobrir os custos com moradia, alimentação e outros gastos durante o tratamento. Além disso, rifas estão sendo vendidas ao valor de cinco reais, com prêmios que incluem uma vaca e espelhos. A expectativa é que os itens estejam prontos para venda nos próximos dias.

Allana também fez um alerta sobre fraudes envolvendo o nome e a imagem de Samuel, já que pessoas mal-intencionadas tentaram hackear seu Instagram e usar o Pix indevidamente. “Quero que as pessoas fiquem atentas e tenham certeza de que estão fazendo a doação para o Pix correto, que está em meu nome e no meu CPF”, reforçou.

A família espera conseguir a transferência para Curitiba em breve, após uma reunião com o hospital marcada para a próxima sexta-feira. Enquanto isso, Allana segue com esperança e pede o apoio da comunidade para enfrentar essa batalha. “Estamos orando para que possamos conseguir um coração para ele”, concluiu emocionada.

Aqueles que desejarem ajudar podem contribuir com doações via Pix, usando a chave 0373363292, no nome de Allana Saldanha, ou participar da rifa solidária que estará disponível em breve e será divulgada no Instagram de Allana Saldanha.