O Hospital Regional de Vilhena vem alcançando importantes resultados como reflexo de melhores serviços à população que há anos esperava por cirurgias de diversas modalidades.

Os números cresceram substancialmente em todos os setores, se comparados aos mesmos períodos de anos anteriores, mas, nas cirurgias, os dados revelam ainda um aumento que tem sido capaz de zerar importantes filas, antes sem expectativa de solução.

Só no último trimestre, foram realizadas 672 cirurgias ortopédicas, 534 cirurgias gerais, 417 ginecológicas, 240 obstétricas, 99 de urologia, 33 cirurgias neurológicas, 119 vasculares, 25 de bucomaxilofacial e 418 oftalmológicas, totalizando 2557 cirurgias. Uma média mensal de 852 cirurgias.

Para o presidente da Santa Casa, Anis Gatthás Mittri Filho, os avanços conquistados fazem parte de um padrão de gestão implantado pela entidade em todas as unidades geridas em todo o país. “Cada região tem suas peculiaridades e aprendemos a lidar com elas rapidamente, dentro do nosso programa de gestão, o que nos garante efeitos rápidos no desenvolvimento de ações práticas e modernas que nos levam a resultados muito otimistas”, disse o presidente.

RECORDE EM CIRURGIAS E REDUZ FILAS DE ESPERA

