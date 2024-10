A Polícia Civil de Rondônia recebeu uma motocicleta frequentemente utilizada em condutas perigosas no trânsito, como resultado da operação “Rolezinho da Morte”.

A ação foi realizada para combater manobras arriscadas e a alta velocidade nas vias públicas de Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Vale do Paraíso e Urupá, envolvendo principalmente adolescentes e jovens.

A investigação identificou o proprietário do veículo, R. K. S. D. S., como um dos principais responsáveis por essas infrações. O juiz da 1ª Vara do Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública de Ouro Preto do Oeste determinou a destinação do veículo à Polícia Civil, amparado pelo artigo 91, inciso II, do Código Penal, que permite a apreensão de bens utilizados em crimes.

Agora, a motocicleta, que acumula um histórico de multas e foi usada em reiteradas práticas de crimes de trânsito, será empregada em futuras operações de investigação pela Polícia Civil, reforçando o combate às condutas perigosas nas estradas da região.