Em mais uma ação de combate ao tráfico de drogas, a Polícia Militar em Ji-Paraná, por meio da Força Tática do 2º BPM, destacou-se ao atender uma grave denúncia no bairro Nova Brasília.

A denúncia informava que uma mulher, supostamente ligada a uma facção criminosa, estava mantendo uma criança de apenas sete anos sozinha em casa, enquanto ela consumia drogas e bebidas alcoólicas, além de esconder armas e drogas no local.

A equipe da Polícia Militar, prontamente, deslocou-se até o local manhã desta terça-feira, 22 e, ao chegar, constatou indícios claros de atividades ilícitas. Com as janelas do imóvel abertas, os policiais logo perceberam um forte odor de maconha vindo de dentro da residência. Ao adentrar o imóvel, uma mala aberta no chão da sala revelou à vista vários tabletes de maconha, totalizando 4,8 kg da droga. Além disso, foram apreendidos diversos materiais utilizados para o comércio de drogas, como balanças de precisão e sacolas plásticas para embalagem.

A ação policial foi ainda mais eficiente ao localizar a responsável pelo imóvel na casa de sua mãe, no mesmo bairro. A suspeita confessou ter a posse da droga, embora alegasse que pertencia a um primo, recém-libertado do sistema prisional, que teria pedido para que ela guardasse o material.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, a suspeita recebeu voz de prisão, sendo cientificada de seus direitos constitucionais e apresentada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com todo o material apreendido.