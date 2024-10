Nos últimos anos, o Brasil está vivendo a Era das Bets. Casas de apostas estão ganhando cada vez mais espaço no mercado brasileiro e estima-se que mais de R$20 bilhões sejam movimentados por essa indústria todo ano no país.

Diante do ritmo acelerado da indústria de apostas no Brasil, muitos começaram a se perguntar: como essa tendência começou e para onde ela está indo? Leia o artigo completo e entenda os motivos por trás da explosão das apostas em 2024.

Como escolher sites de apostas confiáveis

Por falar em segurança, uma das maiores dúvidas dos apostadores nacionais é como escolher as melhores apostas esportivas colocando a confiabilidade em primeiro lugar. O processo de escolha de sites de apostas não precisa ser complicado, desde que os usuários se atentem a alguns aspectos simples, como:

Licenciamento : não há forma mais eficiente de determinar se um site de apostas é confiável do que o licenciamento. Plataformas licenciadas passam por fiscalização minuciosa, portanto são mais seguras. É possível conferir os dados de licenciamento do site de apostas na página inicial, quer ele tenha licença nacional ou internacional.

Pagamentos seguros : apostar a dinheiro real envolve depositar fundos na conta do operador e realizar retiradas. Sendo assim, avaliar os métodos de pagamento disponíveis é importante. Alguns dos métodos seguros mais utilizados no país são o Pix, carteiras digitais como Pay4fun e Astropay e criptomoedas.

Proteção de dados : sites de apostas protegidos por criptografia de dados são mais eficientes na missão de manter os dados dos jogadores em sigilo. Portanto, vale a pena conferir a política de privacidade do site e entender melhor quais ações a plataforma toma para proteger informações sensíveis dos usuários.

Jogo responsável : apostas podem ser viciantes, por isso ferramentas de jogo responsável são indispensáveis para um operador confiável. Geralmente, as plataformas oferecem uma seção de jogo responsável com ferramentas como limites de depósito, opções de autoexclusão e perguntas para autoavaliação.

Reputação : ouvir o que outros jogadores têm a dizer é sempre útil para determinar se um site de apostas vale a pena ou não. Sites como Reclame Aqui, TrustPilot e até mesmo avaliações dos principais operadores por jogadores mais experientes são um indicador do que espera os usuários no operador.

Jogos de cassino: uma tendência que chegou para ficar

Não são só as apostas esportivas que se tornaram um fenômeno e colocaram o Brasil no mapa de potências da América Latina quando o assunto são as apostas. Jogos de cassino como o jogo do tigrinho também chegaram para ficar. Hoje, há centenas de cassinos com jogos gratuitos disponíveis em território brasileiro.

Por trás do crescimento acelerado do mundo de jogos de cassino no Brasil está um investimento pesado em inovação. Hoje em dia, a indústria de iGaming utiliza Inteligência Artificial, está na vanguarda de tecnologias audiovisuais e já tem o olhar voltado para as novidades em jogos de Realidade aumentada ou Realidade virtual.

Legalização das apostas no Brasil

Entender as raízes da revolução das bets no Brasil é mais complexo do que parece, já que há vários aspectos culturais que influenciam esse tipo de resultado em um país como o nosso. Contudo, não há como negar o impacto da legislação no boom das apostas.

Até 2018, as leis brasileiras não permitiam apostas esportivas ou em jogos de cassino online. Com o surgimento da Lei nº 13.756/2018, a regulamentação das apostas esportivas no Brasil deu seus primeiros passos e abriu as portas do país para empresas nesse ramo, que passaram a ver o Brasil como um mercado em ascensão.

A fim de regulamentar os sites de apostas no Brasil, uma nova Lei de Apostas surgiu em 2023 e impactou ainda mais o mercado de apostas nacional. Com as novas especificações da Lei 14.790 de 2023, algumas lacunas na lei anterior foram preenchidas. Uma das principais é que o Governo agora terá uma fatia da torta lucrativa dessa indústria, pois passará a cobrar impostos de empresas e jogadores.

Além da tributação, as atualizações nas leis de apostas também trouxeram mais segurança aos jogadores. Afinal, o Brasil passará a emitir as próprias licenças e terá um sistema mais completo de regulamentação e fiscalização. Até o momento, vários cassinos e operadores já se inscreveram para receber a licença brasileira.

O melhor caminho para regularizar as casas de apostas no Brasil é construir leis fortes que possam regulamentar essas plataformas e garantir o bom funcionamento das bets dentro das diretrizes do governo brasileiro.

Conclusão – O futuro das apostas no Brasil

O futuro das apostas no Brasil ainda é incerto. É impossível prever tudo o que essa indústria ainda pode fazer e quais os seus impactos na vida dos brasileiros, mas uma coisa é certa: a tendência é que esse mercado ganhe ainda mais força nos próximos anos.

O Brasil já está no radar das maiores empresas de apostas do mundo e o governo nacional parece bastante receptivo à ideia de lucrar com esse mercado bilionário. Sendo assim, nos próximos anos, os jogadores devem ter ainda mais opções de como e onde apostar.