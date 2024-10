O Centro de Tradições Gaúchas, (CTG), de Vilhena será palco de uma grande festa no próximo dia 14 de dezembro, sábado, com o show nacional de Gaúcho da Fronteira, um dos maiores ícones da música tradicionalista gaúcha. O evento promete ser uma noite dançante, com os maiores sucessos do cantor que marcaram gerações.

Gaúcho da Fronteira é amplamente conhecido por suas canções que enaltecem a cultura sulista, e entre seus sucessos estão músicas como “Nheco Vari Nheco Fum”, ” É Disso Que O Velho Gosta” e “Vanerão Sambado”. O artista, considerado o melhor cantor gaúcho do Brasil, traz para Vilhena toda a energia e tradição da música de fronteira, em um espetáculo que promete emocionar e animar o público.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis e podem ser adquiridos no Tereré e Cia, localizado no anexo do Park Shopping Vilhena, ou diretamente no CTG. As mesas, com capacidade para quatro pessoas, estão sendo vendidas por R$ 450, enquanto os ingressos individuais custam R$ 100.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através do telefone (69) 9 8437-6044. A realização do evento está a cargo de Vilhena Shows.

