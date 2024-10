O deputado estadual Cássio Gois (PSD) expressou nesta quinta-feira (24) sua satisfação ao participar da abertura da primeira Feira Tecnológica dos Cafés Robustas Amazônicos, realizada em Cacoal.

Durante seu discurso, o parlamentar destacou a importância do evento para o fortalecimento do setor produtivo do café no estado de Rondônia, ressaltando o otimismo e a valorização que Cacoal recebeu com a realização da feira.

“Meu coração se alegra ao ver essa casa cheia, demonstrando o apoio do nosso governo, por meio do nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), e a relevância que o estado tem dado a esta iniciativa”, afirmou Cássio Gois. Ele enfatizou a união dos diferentes sistemas envolvidos no evento e como isso reflete o comprometimento do governo em apoiar os produtores de café.

O deputado também falou sobre as contribuições de seu mandato para o setor. Ele mencionou a apresentação de duas leis voltadas para a melhoria da qualidade do café e para priorizar a administração pública na comercialização do robusta. “Estamos vendendo nosso produto para o estado de Rondônia e buscando sempre a excelência através de recursos que estão sendo disponibilizados para potencializar a nossa cafeicultura”, frisou Cássio Gois.

Cássio Gois reafirmou seu compromisso de marcar a agricultura familiar rondoniense (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Além disso, o deputado destacou a parceria com o deputado federal Thiago Flores (Republicanos) para a criação do primeiro laboratório de fitopatologia do estado, em Cacoal. “Precisamos de um laboratório que faça a análise das mudas, garantindo a qualidade do nosso café e deixando uma contribuição significativa aos produtores rurais e para o nosso estado de Rondônia”, enfatizou.

Cássio Gois finalizou seu discurso reafirmando seu compromisso de deixar uma marca positiva na agricultura do estado e de trabalhar incansavelmente em prol dos produtores rurais. “Esse evento é uma oportunidade de contribuirmos juntos para o fortalecimento da cafeicultura no nosso estado”, concluiu.

A feira tecnológica, que se estende até o dia 26 de outubro, promete ser um marco na promoção da inovação e no desenvolvimento sustentável da produção de café robusta, reunindo produtores, especialistas e empresas em busca de soluções e melhorias para o setor.