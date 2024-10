A cidade de Cacoal se transforma em um polo de inovação e sustentabilidade agrícola com a realização da primeira Feira Tecnológica dos Cafés Robustas Amazônicos, que iniciou nesta quinta-feira (24) e vai até sábado (26) no Cacoal Selva Park.

O evento, idealizado para atender às demandas dos produtores locais, visa promover o diálogo, a troca de experiências e o avanço tecnológico na produção do café, especialmente na variedade robusta, que se destaca na economia do estado de Rondônia.

Presente na abertura do evento, o deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) expressou seu entusiasmo e compromisso com a agricultura familiar, ressaltando a paixão dos produtores rondonienses. Em seu discurso, o parlamentar enfatizou a importância do café para a economia local e nacional, destacando que: “Cacoal é a capital do café, levando produtos de qualidade para mesas rondonienses, do Brasil e do mundo”.

Parlamentar destacou a importância do café para a economia rondoniense (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O deputado também fez questão de reconhecer o trabalho do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que tem se empenhado em dar continuidade às cadeias produtivas do estado. “Há seis anos, iniciamos o projeto do Robusta Amazônico, e hoje vemos os frutos desse trabalho. Este evento solidifica a agricultura de Rondônia e é um passo importante para fortalecer a agricultura familiar”, declarou.

A Feira Tecnológica não só reúne produtores, mas também especialistas, pesquisadores e empresas do setor, todos unidos pelo objetivo de impulsionar a produção do café robusta. “Com parcerias e esforços conjuntos, podemos tornar a agricultura familiar cada vez mais forte em Rondônia”, completou Cirone Deiró, fazendo um chamado à união entre governo e produtores.