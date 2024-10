DNA MIDAS NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, o empresário FRANCISCO JUNIOR da empresa de Produção de Mídia e Transmissão DNA MIDAS muito requisitado para produções do cinema publicitário corporativo e de Podcast, e Transmissões On Line é o responsável pela produção do PODCAST MARISA LINHARES que entrevistou cada HOMENAGEADO do tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 idealizado e realizado há 21 ANOS por esta jornalista, evento que acontece neste sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet, com TRANSMISSÃO AO VIVO pelo YOU TUBE produzido pela empresa DNA MIDAS. O evento também será TRANSMITIDO AO VIVO pelo INSTRAGRAN @marisalinharesjornalista

THIAGO FLOR FOTOGRAFIA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Com seu requisitado trabalho no segmento da fotografia THIAGO FLOR, com sua capacitada equipe será o responsável pela COBERTURA FOTOGRÁFICA da 21ª EDIÇÃO do evento, onde também será homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024, neste sábado, dia 26, no TOLDU’S Buffet em Cacoal.

CASA & DECORAÇÃO NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal, um dos diversos e elegantes showrooms da CASA & DECORAÇÃO registrei o sócio proprietário OTÁVIO FOLI com o publicitário JOTA SOUZA da JSouza SKmídia Inteligente, em manhã de reunião na loja mais completa de movéis e decoração de Rondônia, que será homenageada com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024, neste sábado, dia 26, no TOLDU’S Buffet em Cacoal.

DIMARE CACOAL NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Registrei o empresário WESLEY GARCIA sócio proprietário da DIMARE CACOAL franquia de MÓVEIS PLANEJADOS em Cacoal, loja com diversos e modernos showrooms, com capacitada equipe de arquitetos e projetistas para desenvolver os projetos dos clientes. A DIMARE CACOAL será homenageada com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

SITE NEWS RONDÔNIA NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Tradicional em Porto Velho/RO, um dos maiores sites em nosso estado, o prestigiado NEWS RONDÔNIA dos sócios proprietários FABIANO COUTINHO e MAURO BRISA, será homenageado com o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet.

CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS INAUGUROU EM SINOP/MT A prestigiada do CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS da Fonoaudióloga POLLYANNE SÁVIO DE SOUZA na avenida Cuiabá, em Cacoal/RO, inaugurou recentemente filial em Sinop/MT. Na foto Polly Sávio entre seus sócios Fonoaudióloga Franciele Dantas e o Fisioterapeuta e Osteopata Fabrício Barbosa. O CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS será homenageado com o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet.

SLEEP CLÍNICA DO SONO INAUGURA EM CACOAL/RO No último dia 18, foi inaugurada em Cacoal, a SLEEP CLÍNICA DO SONO no CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS na avenida Cuiabá. Na foto os sócios proprietários Fonoaudiólogas e especialistas em Audiologia INGRID SOUZA FORTUNATO e POLLYANNE SÁVIO DE SOUZA, e o Fisioterapeuta e Osteopata FABRÍCIO BARBOSA. O CENTRO AUDITIVO OUÇA MAIS será homenageado com o TROFÉU CACAU DE OURO 2024 no próximo dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet.

CERNIC NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Em Cacoal/RO, registrei a diretora NALZIRA DE FÁTIMA do CERNIC – CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL Instituição Filantrópica, que será homenageada com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 neste sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.

ABRIGO VIRA LATA VIRA AMOR NO TROFÉU CACAU DE OURO 2024 O ABRIGO VIRA LATA VIRA AMOR Entidade Sem Fins Lucrativos desenvolve suas atividades no município desde 2018, atende no resgate e reabilitação de cães e gatos disponibilizando para adoção responsável. E para continuar com este trabalho maravilhoso e tão necessário em qualquer sociedade, ele precisa de nossas DOAÇÕES. E pelo seu essencial trabalho voluntário será homenageado com o tradicional TROFÉU CACAU DE OURO 2024 neste sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet, com decoração de MARCIO ERMENEGILDO e estrutura da AGITO RO Som e Iluminação.