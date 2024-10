A deputada Rosangela Donadon (União Brasil) destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 1.799.998,40 para a aquisição e distribuição de 320.000 mudas de café Robusta Amazônia (Coffea canephora), além de fertilizantes e calcário granulado, com o objetivo de fortalecer a agricultura familiar no estado de Rondônia. A ação irá beneficiar aproximadamente 160 famílias produtoras locais.

O projeto tem como foco a promoção do desenvolvimento econômico e a sustentabilidade das comunidades rurais. Cada família produtora receberá, em média, 2.000 mudas de café, juntamente com os insumos necessários para o preparo do solo, como calcário e fertilizantes fosfatados. O calcário será utilizado para corrigir a acidez do solo, enquanto o fertilizante fosfatado contribuirá para o crescimento saudável das plantas.

A iniciativa também visa garantir que o projeto seja executado com sucesso no prazo de 12 meses, contando com assistência técnica especializada para orientar os produtores no manejo adequado do cultivo. Coordenadores e assistentes serão contratados para acompanhar o progresso das plantações e garantir que as técnicas de plantio, fertilização e correção do solo sejam aplicadas corretamente.

O café Robusta é conhecido por sua resistência a pragas e condições adversas, o que o torna uma escolha ideal para os produtores da Amazônia. A aplicação de técnicas de correção do solo, com o uso de calcário, melhora o pH da terra, favorecendo o desenvolvimento das plantas e o aproveitamento de nutrientes. Já o fertilizante fosfatado será crucial para o crescimento das raízes e o fortalecimento das plantas, aumentando a produtividade das lavouras.

Com o apoio técnico garantido, as famílias poderão adotar práticas agrícolas mais modernas e sustentáveis, o que não apenas aumentará a produtividade, mas também promoverá a preservação do meio ambiente e a segurança alimentar.

A emenda da deputada Rosangela Donadon representa um investimento estratégico para o desenvolvimento da cafeicultura em Rondônia. O fortalecimento da agricultura familiar por meio da distribuição de mudas, fertilizantes e assistência técnica ajudará a melhorar a qualidade de vida das famílias produtoras, gerando empregos e impulsionando a economia local.