Em uma reunião produtiva realizada nesta quarta-feira (23), em Brasília, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Fabrício Galvão, assegurou ao senador Confúcio Moura (MDB-RO) que as obras para a construção da Ponte Internacional em Guajará-Mirim estão previstas para iniciar em 2025.

Essa ponte representará uma importante conexão entre Rondônia e a Bolívia, atendendo a uma demanda histórica de mais de 100 anos.

O encontro entre Moura e Galvão teve como objetivo esclarecer rumores sobre possíveis cancelamentos da licitação da obra, que geraram preocupações na população rondoniense. O senador saiu da reunião satisfeito com os esclarecimentos e confirmou que, na próxima reunião de diretoria colegiada do DNIT, haverá deliberações sobre a continuidade do processo licitatório.

“Ficou bem esclarecido, não deixando dúvidas. Estive com o ministro dos Transportes, Renan Filho, em Guajará-Mirim quando ele anunciou essa importante obra de integração e desenvolvimento para Rondônia e o Brasil”, destacou Confúcio Moura. O senador também enfatizou a boa vontade do presidente Lula e do ministro Renan Filho em garantir que o projeto não sofra mais adiamentos.

Duplicação da BR-364

Durante a audiência, também foram discutidos outros projetos essenciais para a infraestrutura de Rondônia, incluindo a duplicação da BR-364. O senador informou que a empresa responsável já entregou quase todos os projetos da obra de duplicação, o que representa um avanço significativo para o estado.

Complexo viário em Ariquemes

Além disso, o senador comprometeu-se a incluir emendas no orçamento para as obras da travessia urbana de Ariquemes, que envolve a duplicação e construção de viadutos nas intersecções das BR-364 com a BR-421. Essa ação visa melhorar significativamente a mobilidade e segurança na região.

Instalações Portuárias de Pequeno Porte (IP4)

Outro ponto importante abordado foi a administração das Instalações Portuárias de Pequeno Porte (IP4) em Rondônia. Confúcio Moura solicitou que os portos de Cai n’água, em Porto Velho, e de Guajará-Mirim passem a ser administrados pelo DNIT de Rondônia, facilitando as tratativas e a manutenção das obras. Fabrício Galvão garantiu que está providenciando os trâmites necessários para essa mudança.

O senador também requereu a implantação de mais três IP4s em Rondônia, que estão em fase de estudo de viabilidade nos Distritos de Surpresa (Guajará), Costa Marques e Pimenteiras do Oeste. Essas iniciativas visam fortalecer a infraestrutura do estado e garantir que Rondônia continue avançando em direção ao desenvolvimento sustentável.

Com esses compromissos e avanços, o senador Confúcio Moura reafirma seu empenho em promover a infraestrutura necessária para o crescimento de Rondônia, contribuindo para a integração regional e o bem-estar da população. As obras prometem trazer benefícios significativos, não apenas para a economia local, mas para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos rondonianos.