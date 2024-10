Na quarta-feira, 23, uma guarnição da Polícia Militar, foi solicitada pela Central de Operações, a comparecer em um estabelecimento comercial situada à Rua 821, esquina com Avenida 34, no bairro Alto Alegre, em Vilhena, para atender uma ocorrência de roubo.

De imediato a guarnição foi ao local, onde em contato com a vítima, que é proprietário do estabelecimento informou que viu através das câmeras de monitoramento da loja, o momento em que um homem se apossou de uma garrafa de álcool e na sequencia saiu do estabelecimento.

O comerciante abordou o suspeito após e o interpelou sobre o produto que estava de posse e que não havia efetuado pagamento.

Neste momento, o suspeito identificado posteriormente por V.R.G., de 42 anos, sacou uma faca da cintura e ameaçou o comerciante, dizendo para sair de perto ou iria fura-lo. Em seguida montou em uma bicicleta de cor preta e branca de posse do produto do roubo e fugiu.

De posse das informações e imagens gravadas por câmeras de segurança do local, os militares saíram em diligencias no intuito de localizar o suspeito pelo roubo e recuperar o produto do crime.

Durante o patrulhamento a procura do suspeito, a Central de Operações, passou para a guarnição que na região havia ocorrido outro roubo.

Com isso, a guarnição foi ao local e através da descrição, foi possível constatar se tratar do mesmo criminoso.

A vítima do segundo roubo, relatou que estava em sua residência, quando ouviu um barulho do quintal, imediatamente saiu para ver o que estava acontecendo, quando se deparou com o suspeito, que de posse de uma faca anunciou o roubo e mandou a vítima ficar quieta, caso contrário a mataria e invadiu a casa, porém, não obteve êxito em se apossar de nenhum objeto, vez que foi surpreendido pelo marido da vítima, que chegou no local, nesse momento o suspeito saiu correndo montou na bicicleta e fugiu.

Além das imagens de segurança do mercado que mostra o rosto do suspeito, ambas as vítimas relataram a mesma descrição do bandido, que se encontrava com uma camiseta polo azul, com detalhes em branco nas mangas da camiseta, calça jeans e chinelo havaiana de cor branca, com um chapéu na cabeça e um boné preto na mão, estava bastante sujo e se encontrava numa bicicleta de cor preta e branca, relatando ainda que tinha uma sacola na bicicleta, sendo que a primeira vítima conseguiu ver que dentro da sacola tinha fios de energia.

A vítima do segundo roubo, de 67 anos, entrou em crise de pânico, sendo necessário ser socorrida pela guarnição a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A guarnição intensificou as buscas e localizou suspeito em frente ao portão do parque de exposições, mais precisamente dentro do terreno utilizado por auto escolas para pratica dos alunos.

O suspeito já havia acendido fogo, e estava prestes a queimar os fios que possivelmente é produto de furto, além dos fios, estava de posse de um chapéu de tecido tipo lona e um cinto preto, ambos, ainda com etiqueta de preço pertencentes a uma loja, além da garrafa de álcool que acabará de roubar. Em revista pessoal, foi localizada a faca que o suspeito utilizou nos crimes.

Ao receber voz de prisão o suspeito, ficou enfurecido e atacou um policial, no qual se feriu e teve que receber atendimento médico.

Diante dos fatos, a equipe teve que usar da força para conter o suspeito e algemá-lo. Assim conduzi-lo com segurança para a delegacia de Polícia Civil.