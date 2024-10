No último domingo, 20 de outubro, uma peixaria foi alvo de criminosos em Vilhena. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência.

Na quarta-feira, 23, a vítima informou à polícia que seu celular, furtado durante o crime, tinha um rastreador que indicava que poderia estar em um imóvel na Rua 1511, no bairro Cristo Rei.

Com essa informação, a guarnição da Patrulha Reforço se deslocou ao local e fez contato com os moradores, que incluíam três adolescentes e um adulto. Um dos adolescentes, de 15 anos, afirmou ter um celular igual ao descrito pela vítima e que havia pagado R$ 250,00 por ele a um rapaz desconhecido.

A vítima reconheceu o aparelho que estava com o adolescente e apresentou a nota fiscal aos policiais, comprovando ser de sua propriedade.

Além disso, a vítima disponibilizou imagens das câmeras de segurança do estabelecimento, que mostravam o momento da invasão e do furto.

A investigação revelou que o menor de 15 anos era um dos autores do furto, sendo um conhecido no meio policial por diversos delitos na cidade.

Diante da situação de flagrante, foi realizada uma averiguação na residência, onde foram encontrados outros objetos mencionados pela vítima, como um carimbo com a inscrição da empresa, diversos documentos, uma caixa organizadora de cédulas e as roupas utilizadas pelos infratores, que podiam ser reconhecidas nas imagens de vídeo.

Na casa, além do menor de 15 anos, havia outros dois adolescentes, um de 16 e um de 17 anos, além de um adulto de 18 anos.

Ao serem questionados sobre quem seria o comparsa que aparece com o menor de 15 anos nas imagens, os suspeitos reagiram com ironia e não informaram a identidade do segundo autor do crime. Como todos residiam juntos e tinham conhecimento da existência dos objetos furtados, estes foram apreendidos e apresentados à delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.