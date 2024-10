Programado com o intuito de aprimorar os serviços de fiscalização de trânsito e garantir mais eficiência do setor, o governo de Rondônia fez a aquisição do sistema “blitz inteligente”, desenvolvido para identificar restrições de veículos que transitam pelas ruas do estado, para o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO).

A medida é inovadora e promete, dentre suas finalidades, recuperar automóveis roubados.

O novo sistema foi estudado e implementado no segundo semestre pela Coordenadoria de Tecnologia de Informação (CTI) e auxilia as equipes de fiscalização da Diretoria de Fiscalização e Ações de Trânsito (DTFAT), ambas do Detran-RO.

Na prática, o sistema opera com câmeras que são instaladas em blitz de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito. Os equipamentos são posicionados em locais estratégicos para captar a placa dos veículos que transitam pela região, onde é possível identificar as restrições que aquele automóvel possa apresentar.

Para o governador do Rondônia, Marcos Rocha, o investimento do sistema de “blitz inteligente” reforça o trabalho dos órgãos de segurança pública no que tange à garantia de um trânsito seguro para todos.

AÇÕES DE MONITORAMENTO

Segundo o diretor Técnico de Fiscalização, Brenno Victor, a tecnologia avançada permite saber se aquele veículo possui restrição de roubo, furto, inadimplência, entre outros. “A aquisição dessa ferramenta vai contribuir de forma efetiva para o nosso trabalho. Essas câmeras são muito inteligentes e conseguem identificar as restrições que o veículo consta, o que facilitará a abordagem e recuperação ou regularização do automóvel”, evidenciou.

As câmeras já começaram a operar e funcionam de forma itinerante, acompanhando as blitz de trânsito ao longo do estado. “É uma câmera com alta tecnologia, possui infravermelho e tem um resultado efetivo. De fato, esse serviço é um avanço para o Detran Rondônia, afirma o coordenador da CTI, Paulo Vasconcelos.

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, salientou a relevância dos novos equipamentos e analisa como contribui para a segurança. “O Detran tem trabalhado em defesa da vida e ainda contribui com a segurança da população, inclusive, com essas câmeras, ajudando a recuperar veículos roubados.”