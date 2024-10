A Equipe Master de Futebol Society da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Rondônia (OAB-RO) conta com o apoio do CrediSIS, Sistema de Crédito Cooperativo, para participar do Campeonato Brasileiro de Futebol dos Advogados. O evento ocorrerá em Vitória (ES) de 04 a 10 de novembro de 2024.

O CrediSIS, que atua em oito estados brasileiros, estampará sua logomarca na camisa da equipe. O patrocínio é parte do compromisso da cooperativa com o esporte e ações sociais.

“O CrediSIS cresce a cada ano e aumenta suas ações sociais. Desejamos sorte à equipe master de Rondônia”, destacou o presidente do Sistema CrediSIS, Donizetti José.

A equipe de advogados agradeceu o apoio, essencial para a participação no evento, incluindo uniformes e motivação para alcançar seus objetivos.

O Campeonato Brasileiro de Futebol dos Advogados é promovido pela ALIFA e reúne mais de 3 mil atletas de todo o país.