Saiba como o clima irá se comportar neste final de semana em todas as regiões do Brasil:

Sábado (26)

Sul

A chuva se concentra na Serra do Rio Grande do Sul, no leste e litoral de Santa Catarina e no litoral do Paraná. Pancadas isoladas podem ocorrer no oeste do Rio Grande do Sul e na região central de Santa Catarina, onde o sol ainda aparece. Nas demais áreas da região, o tempo permanece firme com temperaturas mais baixas, especialmente pela manhã.

Sudeste

Uma frente fria avança, trazendo mudanças e reforço na chuva sobre o litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. A chuva pode ser intensa e ocorrer a qualquer momento, com potencial para temporais localizados. Em Minas Gerais, o tempo fica instável, com sol entre nuvens e pancadas de chuva fortes.

Centro-Oeste

O tempo se mantém firme apenas no sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas da região, a umidade continua alta, com possibilidade de pancadas de chuva e risco de temporais em Campo Grande, Goiânia e na capital Cuiabá. No Distrito Federal, o sol predomina durante o dia, mas pode haver pancadas de chuva.

Nordeste

Chove pouco no oeste e sul da Bahia, e nas regiões litorâneas de Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará. O tempo permanece firme nas demais áreas do Nordeste, com muito sol e calor, enquanto o ar seco predomina no centro-leste do Piauí e no interior de Pernambuco.