Durante o GIMA na praça, em Ariquemes, o deputado delegado Camargo escutou as demandas da população com seu gabinete móvel instalado na praça de Ariquemes.

Ouvir as demandas da população nas praças e durante eventos públicos tem se tornado uma marca registrada do deputado Camargo, conhecido por sua atenção às necessidades dos cidadãos.

A presença do gabinete móvel do deputado atraiu um grande número de pessoas, que aproveitaram a oportunidade para apresentar sugestões de melhorias no serviço público local. Da educação à saúde, as ideias foram diversas e demonstraram o engajamento da comunidade nas questões que afetam o cotidiano dos ariquemenses.

“É fundamental estar próximo do povo e ouvir suas reivindicações. O gabinete móvel é uma forma de quebrar barreiras e garantir que ninguém fique sem voz”, comentou o deputado.