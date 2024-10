Léo Moraes, candidato do Podemos, foi eleito prefeito de Porto Velho neste domingo, 27 de outubro, vencendo Mariana Carvalho no segundo turno das eleições de 2024.

Com 40 anos, Léo será o prefeito mais jovem da capital rondoniense desde a gestão de Carlinhos Camurça, que assumiu a prefeitura aos 42 anos em 1998.

A corrida eleitoral foi marcada por uma disputa acirrada, com Léo e Mariana Carvalho enfrentando-se após superarem outros cinco candidatos no primeiro turno. Léo Moraes, que obteve uma votação expressiva no primeiro turno, centrou sua campanha em temas como inclusão social, incentivo ao empreendedorismo e descentralização dos serviços públicos. Sua atuação política, que começou durante a vida acadêmica, sempre foi voltada para as questões sociais e defesa da juventude, o que o aproximou de uma parcela significativa do eleitorado jovem de Porto Velho.

No segundo turno, Léo reforçou suas propostas para a capital, destacando a necessidade de melhorias na segurança pública, apoio à agricultura familiar e criação de programas de incentivo à juventude. Em debates e declarações públicas, ele manteve um tom direto, apresentando propostas objetivas para os problemas da cidade, sempre com foco na inclusão e no desenvolvimento econômico.

PERFIL DO PREFEITO ELEITO

Leonardo Barreto de Moraes, conhecido como Léo Moraes, nasceu em Foz do Iguaçu, Paraná, em 1984, mas desenvolveu sua carreira política em Porto Velho. Formado em Direito pela PUC-PR, Léo começou sua trajetória no movimento estudantil, liderando o Diretório Central dos Estudantes. Em 2012, foi eleito vereador e, em 2014, deputado estadual, sendo o mais votado na capital. Sua atuação legislativa foi marcada pelo foco em juventude, transparência e direitos sociais.

Como prefeito, Léo pretende seguir as diretrizes de seu plano de governo, que prioriza a descentralização administrativa e o apoio a setores produtivos locais. Ele pretende iniciar sua gestão com um foco nas áreas de segurança pública e desenvolvimento econômico, realizando reuniões com sua equipe de transição para estabelecer metas e prazos para a implementação de suas propostas.