O prefeito eleito de Colorado do Oeste, Edinho da Rádio, está otimista em relação ao processo de transição municipal.

Nesta terça-feira, ele terá a primeira reunião com sua equipe de transição, marcando o início dos preparativos para seu mandato que começará em janeiro próximo.

Ao Extra de Rondônia, Edinho da Rádio destacou a importância dessa primeira reunião, onde serão nomeadas pessoas com conhecimento específico e que terão a missão de buscar as informações necessárias para garantir a continuidade e melhoria das ações municipais. “Nomeei para essa transição pessoas da sociedade e servidores públicos com ampla experiência. Eles estarão focados em obter todas as informações necessárias para que possamos manter e aprimorar as ações já em andamento”, afirmou.

Edinho da Rádio espera que o processo de transição ocorra de forma tranquila e eficiente. Segundo ele, é fundamental que todas as dúvidas sejam esclarecidas durante esse período para que, a partir de janeiro, seu governo possa implementar seu plano de forma eficaz. “Espero que seja uma transição tranquila e que as dúvidas sejam esclarecidas para que a partir de janeiro próximo já possamos começar a estabelecer nosso plano de governo”, acrescentou.

O prefeito eleito enfatizou seu compromisso com a continuidade e a melhoria das ações municipais. Ele acredita que uma transição bem organizada é crucial para o sucesso de sua administração. “Estamos focados em garantir que todos os aspectos da administração sejam cuidadosamente avaliados e que possamos iniciar nosso trabalho com clareza e determinação”, explicou ao Extra de Rondônia.

A equipe de transição será composta por membros da sociedade e servidores públicos, escolhidos por sua expertise e capacidade de contribuir para uma transição eficiente. “São pessoas da sociedade e servidores públicos que conhecem bem a administração e estão preparados para colaborar nesse processo. Juntos, vamos trabalhar para que Colorado do Oeste continue avançando”, concluiu o prefeito eleito.

A expectativa é que, com uma transição bem-sucedida, Edinho da Rádio possa iniciar seu mandato com uma base sólida, permitindo a implementação de seu plano de governo e o desenvolvimento contínuo do município de Colorado do Oeste.