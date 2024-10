Os eleitores da capital de Rondônia elegeram seu novo prefeito neste domingo (27). Com uma virada no 2º turno, o ex-deputado federal Léo Moraes (Podemos) foi o escolhido pela população para chefiar a maior cidade do estado pelos próximos quatro anos.

Contrariando pesquisas e os tradicionais grupos políticos da capital, Léo ganhou com 56,18% e mais de 30 mil votos de diferença para a concorrente do União Brasil.

“É sempre bom lembrar que a decisão final fica a cargo do eleitor. Em 2022 eu, assim como ele (Léo) contrariei todas as pesquisas e cenários e levei a única vaga em disputa ao Senado. Quero aqui parabenizar o candidato e dizer que, independentemente da sigla partidária, eu estarei sempre a disposição para discutir e ajudar a nossa Porto Velho no que for preciso, assim como eu tenho feito nesses dois primeiros anos de mandato. O foco principal sempre será o povo de Rondônia”, destacou o senador.