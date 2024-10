O trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem sido fundamental para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais.

A atuação parlamentar garantiu a instalação de tubos armcos na Linha 7 (RO-418) nos rios Pirarara e do Ouro, além da entrega de um secador de café e um elevador de sacas à Associação Rural Rio Formoso Juntos Chegaremos Lá, em Cacoal.

Durante a 1ª Feira Tecnológica dos Cafés Robustas Amazônicos, o suplente de deputado federal e diretor de Políticas Agrícolas da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Wiveslando Neiva, além do representante do deputado estadual Ezequiel Neiva na região, Paulo Aquino, aproveitaram a oportunidade para ouvir as demandas da população e verificar as melhorias implementadas em propriedades rurais na região.

Produtor rural João da Luz aproveitou para apresentar sua propriedade (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

“Esse trabalho é resultado da colaboração entre o deputado Ezequiel Neiva, o governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), e o vice-governador Sérgio Gonçalves (União Brasil). Juntos, têm atendido diversas associações rurais em todo o estado, proporcionando equipamentos e implementos agrícolas, além de garantir a infraestrutura necessária para o escoamento da produção”, afirmou.

Wiveslando Neiva também visitou a Linha 12, onde conheceu a propriedade da família produtora de café, “Café da Luz”, localizada no Sítio Coração de Mãe, sob a responsabilidade do senhor João da Luz. Este sítio tem se destacado, conquistando prêmios nacionais e internacionais nos últimos anos. “Foi uma oportunidade valiosa para entender o trabalho da família da Luz, que tem alcançado grandes conquistas, e para identificar as dificuldades enfrentadas na região, de modo que possamos apoiar ainda mais a atividade local”, destacou.

Wiveslando Neiva e Paulo Aquino observaram a necessidade da troca de ponte por um tubo armco (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

Na visita, Wiveslando Neiva colheu demandas que serão atendidas pelo deputado estadual Ezequiel Neiva. “Identificamos a necessidade de um tubo armco para a propriedade, além de outros dois que serão distribuídos na região. Os materiais já estão garantidos por meio de emenda parlamentar, e agora falta apenas o alinhamento com o prefeito Adailton Fúria para que a obra seja iniciada e incluída no projeto Porteira Adentro, o qual é aplicado pela própria prefeitura local”, acrescentou.

Sobre a Feira Tecnológica dos Cafés Robustas Amazônicos, Wiveslando Neiva elogiou a união entre os produtores rurais e as instituições parceiras. “O evento foi um grande sucesso, resultado do trabalho conjunto entre agricultores e instituições, sob a liderança do governador, coronel Marcos Rocha, e do secretário da Seagri, Luiz Paulo, assegurando um ambiente propício de valorização da nossa cafeicultura”, concluiu.