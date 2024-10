Em um evento marcado pela presença de autoridades e empresários, o Sebrae reinaugurou na quinta-feira (24), às 8h30, sua unidade regional em Vilhena, localizada à Avenida Rony de Castro Pereira, 4161.

A nova estrutura, moderna e adaptada às necessidades dos empreendedores locais, representa um marco importante para o desenvolvimento econômico da região do Cone Sul de Rondônia.

A cerimônia de reinauguração contou com a participação de diversas autoridades e membros do conselho deliberativo do Sebrae em Rondônia (CDE), conselheira Kelly Naahamara Rodrigues Jorge, representando a FACER, conselheiro Cícero Alves de Noronha Filho, representando a FEEMPI e conselheiro Salatiel Rodrigues, representando a OCB/SESCOP.

O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae em Rondônia, Darci Agostinho Cerutti, que destacou a importância do investimento para fortalecer o apoio aos pequenos negócios. “Esta reforma representa um fortalecimento do apoio ao empreendedorismo local, gerando oportunidades e contribuindo para a injeção de recursos na economia da cidade”, afirmou Cerutti.

O senador Jaime Maximino Bagattoli também esteve presente e parabenizou a iniciativa do Sebrae. “Vilhena tem se destacado no cenário econômico de Rondônia e esta nova unidade do Sebrae certamente contribuirá ainda mais para o desenvolvimento da região”, disse o senador.

De acordo com dados da RAIS 2022, Vilhena apresentou um crescimento de 17,9% no número de empregados, com destaque para os setores de comércio varejista, administração pública e agricultura. Além disso, o município conta com 6.984 estabelecimentos cadastrados, sendo que 48,7% deles são de Microempreendedores Individuais (MEI).

As novas instalações do Sebrae em Vilhena oferecem um ambiente mais moderno e confortável para atender os empreendedores, com espaços para atendimento individualizado, salas de reunião e áreas de convivência. Além disso, a unidade contará com uma equipe especializada para oferecer serviços como orientação empresarial, capacitação e acesso a crédito.

O gerente da Unidade Regional de Vilhena, Charif Mohamed, ressaltou a importância da nova estrutura para atender a demanda crescente por serviços do Sebrae na região. “Com essa nova unidade, poderemos oferecer um atendimento ainda mais eficiente e personalizado aos nossos clientes, contribuindo para o sucesso de seus negócios”, afirmou Mohamed.

Durante o evento, representando os empresários atendidos pelo Sebrae, a empresária Aryanne Oliveira, proprietária da empresa Zero Grau, compartilhou seu depoimento sobre a importância do apoio do Sebrae para o crescimento de seu negócio. “O Sebrae foi fundamental para o meu desenvolvimento como empresária. Através dos cursos e consultorias oferecidos, pude aprimorar a gestão da minha empresa e alcançar novos mercados”, afirmou Aryanne.

Com a reinauguração da unidade em Vilhena, o Sebrae reafirma seu compromisso em promover o desenvolvimento dos pequenos negócios em Rondônia. A nova estrutura, aliada à expertise da equipe, permitirá que o Sebrae continue a oferecer serviços de qualidade e contribuir para o crescimento econômico da região.

Para mais informações sobre as ações do Sebrae, basta acessar o site www.sebrae.ro ou ligar gratuitamente para 0800 570 0800. Ou ainda acessar o Sebrae pelas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube (@sebraero).