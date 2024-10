A retomada de mais uma rota aérea para Rondônia destaca o avanço das políticas públicas de redução de impostos sobre voos aéreos, e evidencia as ações de desenvolvimento econômico defendidas na gestão do governador de Rondônia, Marcos Rocha.

A partir deste domingo (27), o estado volta a ter voos da Companhia Gol Linhas Aéreas entre Porto Velho a Manaus, sem escalas, decolando da capital rondoniense às 23h50 e chegada prevista para 1h da madrugada, com seis frequências semanais (segunda-feira a sexta-feira e aos domingos).

O governador Marcos Rocha destaca que a retomada desses voos sem escalas de Porto Velho a Manaus representa a consolidação de todo o trabalho desenvolvido pelo governo do estado para ampliar a conectividade com a região, além de impulsionar os setores turístico e econômico do estado. “Foram várias reuniões e medidas fundamentais adotadas até essa nova conquista. Agora os passageiros podem utilizar essa nova rota aérea, sem precisar fazer conexão em Brasília e, dessa forma, estamos fortalecendo as atividades de lazer por meio de viagens, que impactam positivamente no crescimento econômico do estado”, destacou.

MEDIDAS ESTRATÉGICAS

Marcos Rocha também lembrou o quão decisivas foram às ações governamentais que levaram à redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustível das aeronaves, que antes afetava muito as operações. Após diversas apresentações de medidas e negociações com entidades afins, as companhias aéreas concordaram em restabelecer o fluxo de voos para suprir as demandas do estado.

O combustível passou de 19,5% para um percentual entre 3% e 6%, que é relativo ao número de voos semanais promovidos pelas empresas, bem como à oferta de voos para determinados hubs de conexão, voos para o interior e voos internacionais. Além da retomada da Gol, outras companhias do setor retomaram a operacionalização em Rondônia, como é o caso das empresas Azul e Latam, ambas já oferecendo serviços novos aéreos diretos este ano.

Para chegar a este resultado, a equipe da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) realizou diversas reuniões técnicas com as empresas áreas, algumas delas com a participação direta do governador Marcos Rocha e do vice-governador Sérgio Gonçalves, de forma a encontrar o modelo que melhor conciliasse o interesse das empresas e do estado, do ponto de vista econômico.