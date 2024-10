Na última segunda-feira, 28, o anfiteatro Dra. Maria Silvia Carvalho foi palco do início da 7ª Semana Jurídica do curso de Direito da FIMCA, trazendo debates fundamentais sobre as práticas do direito contemporâneo.

A mesa de honra do evento contou com a presença do Reitor Emérito da FIMCA, Dr. Aparício Carvalho, do Coordenador Pedagógico Fernando Ramalho e do Coordenador do curso de Direito, Dr. Cesar Jacques.

Em seu discurso de abertura, Dr. Aparício Carvalho destacou a relevância da Semana Jurídica como um espaço para a integração de conhecimentos e troca de experiências com profissionais de renome. Ele ressaltou: “É fundamental que nossos alunos tenham contato direto com temas que estão moldando o futuro do Direito. Hoje, mais do que nunca, as provas digitais e a inovação tecnológica permeiam o universo jurídico, e eventos como este preparam nossos estudantes para os desafios e oportunidades da prática profissional.”

A primeira palestra da noite foi ministrada pelo Dr. Vitor Leandro Yamada, Juiz do Trabalho no TRT da 14ª Região, abordando o tema “Como Produzir Validamente a Prova Digital no Direito”. O magistrado trouxe uma visão prática e atualizada sobre a coleta e validação de provas digitais, tema de extrema relevância no cenário jurídico atual. Em seguida, o Dr. Arlem José Silva de Souza, Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), explorou o uso das provas digitais no Direito Civil e Penal, abordando questões legais e processuais que envolvem a preservação da integridade e confiabilidade dessas provas.

O evento, que atraiu mais de 500 inscritos, superou as expectativas, lotando o anfiteatro da instituição. Com uma programação de cinco dias, a Semana Jurídica promete seguir com uma série de palestras, painéis e workshops sobre temas contemporâneos do Direito, incentivando a reflexão e a prática dos futuros advogados e juristas.