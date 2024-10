Nas últimas semanas, a sociedade rondoniense se mobilizou em uma campanha essencial para a defesa dos direitos dos cidadãos, liderada pelo deputado delegado Camargo.

A possibilidade do retorno da cobrança do antigo imposto DPVAT (Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) gerou preocupação entre os motoristas e a população em geral, que temia o aumento no ônus financeiro no já pressionado orçamento familiar.

O deputado, ciente das consequências que essa cobrança poderia trazer, lançou uma campanha intensa por meio das redes sociais com #NaoAssinaGovernador, convocando a população a se engajar na luta contra a volta deste imposto. “Não podemos aceitar mais esse imposto injusto contra o povo de Rondônia”, destacou Camargo em uma de suas postagens.

A mobilização ganhou força rapidamente, com milhares de moradores apoiando a causa e compartilhando informações sobre como a cobrança afetaria suas vidas.

A postura do Deputado Delegado Camargo e resposta da população não passaram despercebidas. Após a grande mobilização, o governo do estado finalmente se manifestou, através do diretor do DETRAN, que afirmou que não haveria a adesão à cobrança do SDPVAT.

Essa declaração foi recebida como uma grande vitória, não apenas para o deputado, mas para todos os cidadãos que se uniram em torno dessa causa. “Foi uma conquista coletiva. A vitória é de todos que se fizeram ouvir e lutaram por seus direitos”, completou o deputado.

O papel fundamental do deputado delegado Camargo nesse processo merece ser destacado. Sendo o único deputado a alertar o povo, sua habilidade de mobilizar a população pelas redes sociais e cobrar do governo uma posição clara foi crucial para evitar o retorno do imposto que, para muitos, seria um fardo indesejado. Além disso, a mobilização social evidenciou a importância da participação cidadã na política, mostrando que a voz do povo, quando unida, pode influenciar decisões governamentais.

Em um cenário onde a população se sente muitas vezes alheia às decisões políticas, a atuação de figuras como o deputado Camargo desponta como um exemplo de como a interação entre representantes e cidadãos pode resultar em conquistas significativas. A luta contra o DPVAT em Rondônia é mais do que a vitória contra um imposto, é a prova de que a união e a participação ativa podem, de fato, mudar a trajetória das políticas públicas em nosso estado.