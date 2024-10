A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) apresentou uma indicação ao Poder Executivo para a inclusão das Avenidas Dom Pedro I e Miguel Hatzinakis, situadas no Setor 03 de Guajará-Mirim, no Programa de Infraestrutura Urbana, visando à pavimentação dessas vias de grande importância para o município.

A proposta, protocolada no mês de setembro, visa a melhoria do acesso e da mobilidade urbana no entorno do novo Hospital Regional, atualmente em construção no município.

Conforme descrito na justificativa da indicação, a pavimentação das avenidas mencionadas é essencial, pois elas servem como principais acessos ao hospital, por onde circulam ambulâncias, pacientes e profissionais de saúde. A deputada ressaltou que a falta de asfalto nessas vias tem prejudicado o tráfego, especialmente em períodos de chuva, quando o acesso ao hospital e a outros serviços essenciais se torna mais complicado e demorado.

“A melhoria dessas vias vai não só facilitar o deslocamento até o hospital, como também contribuir para o desenvolvimento e valorização da área, beneficiando diretamente a população local”, afirmou a parlamentar. A deputada ainda destacou a necessidade de uma parceria técnica entre o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) e a prefeitura de Guajará-Mirim para viabilizar o projeto de asfaltamento, reforçando a importância de investimentos em infraestrutura para garantir a segurança e o bem-estar da comunidade.