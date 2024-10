Na noite de segunda-feira, 28, por volta das 19h50, um policial penal identificado como A.C., que estava escalado em uma das torres de segurança do Centro de Ressocialização de Ariquemes (CRA), fez contato via rádio com a equipe da Base 02, um posto de serviço noturno responsável pela vigilância e rondas internas.

O policial informou que havia um detento pendurado na grade interna da cela B05, acionando imediatamente a equipe.

A equipe se deslocou em direção ao pavilhão com uma aproximação silenciosa, com o objetivo de advertir o detento e averiguar qualquer situação suspeita. Ao chegar perto da cela B02, o policial penal N.M., avistou um dos internos serrando a grade da cela.

Reconhecendo a gravidade da situação, ele rapidamente solicitou apoio via rádio, sugerindo uma abordagem surpresa e simultânea com duas equipes — uma operação conhecida no meio policial como “Congelamento de Cela”.

O plano consistia em realizar a abordagem tanto pelo lado de dentro quanto pelo lado de fora da cela, com a intenção de evitar a fuga e garantir que os detentos não tivessem tempo de se desfazer do material utilizado na serragem.

A operação foi concluída com êxito absoluto, resultando na apreensão de todo o material utilizado na tentativa de fuga e impedindo a evasão de pelo menos oito detentos que estavam na cena.

A ação rápida e coordenada da equipe de policiais penais garantiu a segurança do local e demonstrou a importância da vigilância constante nas unidades prisionais.