Hoje é dia de festa para o futebol rondoniense, a FFER Federação de Futebol do Estado de Rondônia completa 80 anos de fundação, criada no dia 29 de outubro de 1944, data que a entidade máxima do futebol rondoniense comemora oito décadas de muitas conquistas e dedicação em prol do desenvolvimento do nosso futebol.

São 80 anos de história que transformaram a entidade que funcionou durante um ano e meio em modestas instalações no Estádio Aluízio Ferreira, no centro de Porto Velho. Mas o compromisso com o desenvolvimento e crescimento do futebol, a entidade logo iniciou a construção da sua sede própria pra deixar de funcionar de baixo das arquibancadas do estádio, hoje a sede da FFER possui instalação ampla, moderna e bem localizada no centro da capital.

A história da FFER começou a partir do decreto da lei 5.812 do dia 1 outubro de 1943, quando nasceu o Território Federal do Guaporé, porque no mês de julho do mesmo ano nascia o Ferroviário Atlético Clube e no dia 29 de outubro de 1944, o jornalista Ocian da Silveira Pinto fundou a Federação do Guaporé. No ano seguinte foi disputado o primeiro campeonato, com três clubes Internacional, Ferroviário e Ypiranga que foi o primeiro campeão do Estado de Rondônia.

Em 1988 o futebol de Rondônia entrou em crise, sem competições a CBF decretou intervenção na entidade e nomeou Carlos Henrique Alves como interventor, que em 60 dias realizou as eleições do novo presidente. A eleição foi realizada na Câmara de Vereadores de Porto Velho. O então Deputado Estadual Heitor Luiz da Costa Júnior foi eleito presidente e realizou os campeonatos de 1989 e 90 competições ainda amadoras.

Em 1991 veio o futebol profissional, primeiro ano da transformação, na era profissional o Ji-Paraná se firmou como o maior campeão, com nove conquistas. Foram 33 campeonatos profissionais realizados, que vão além do entretenimento, das competições estaduais que movimentam a economia do Estado e abrem portas para diversas competições nacionais e internacionais, sem esquecer do futebol de base e o futebol feminino.

Agora em 2024, a FFER tem suas competições consolidadas principalmente o Rondoniense Série A, para o presidente da FFER, a entidade tem muita a comemorar nessa história octogenária, “Essa data é sempre especial é o dia em que celebramos mais um capítulo na longa história de lutas e conquistas em prol do nosso futebol, todos nós diretores, colaboradores da entidade, temos um grande prazer de fazer parte dessa caminhada, da construção e formação de uma federação forte, transparente e uma das mais organizadas do país. Todos os anos nosso calendário é cumprido além de proporcionar aos nossos filiados oportunidades de disputarem grandes competições no cenário nacional e internacional. Precisamos ressaltar também a importância de ter ao nosso lado a CBF, que sempre está atenta à nossa Federação dando todo suporte necessário para seguir construindo nossa vitoriosa história”, ressaltou o presidente Heitor Costa.

Ao longo dessa caminhada, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia vem colecionando conquistas e construindo histórias marcantes, proporcionando aos seus filiados oportunidades de marcar época nos gramados rondonienses e de todo país. A mais recente conquista, importantíssima para o futebol de Rondônia será a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, que deve ser inaugurado em breve pela CBF e a FFER, o Centro está pronto para atender as categorias de base e projetos sociais.

Assim, transformando, fomentando e desenvolvendo o futebol de Rondônia a Federação composta por uma equipe de 20 profissionais dedicados e qualificados, liderados pelo presidente Heitor Costa, a entidade vem conquistando o reconhecimento dos amantes do futebol e toda sociedade rondoniense, além da valorização e parceria primordial, perante a CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Parabéns a FFER pelos 80 anos de histórias e conquistas.