Em nota, a Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN), alerta contadores e empresários sobre uma tentativa de golpe que tem circulado via e-mail.

A mensagem falsa informa sobre uma suposta “irregularidade em alvará de funcionamento” e ameaça com “suspensão iminente das atividades”.

A nota afirma que a SEMPLAN esclarece que não realiza esse tipo de comunicação por e-mails aleatórios e orienta que nenhum dado seja fornecido em resposta a essa mensagem. O comunicado via e-mail é feito apenas ao final do processo de emissão do alvará, através de uma conta oficial: rci.semplan@vilhena.ro.gov.br, além de ser reforçado via telefone.

Em caso de dúvidas, entre em contato diretamente com a Secretaria pelo telefone (69) 3321-4084 ou consulte o Sistema Empresa Fácil.