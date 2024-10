Com o término do segundo turno das eleições municipais em Porto Velho, as atenções se voltam agora para a sucessão governamental em Rondônia.

A disputa pelo governo do Estado em 2026 já começa a ganhar contornos com a presença de nomes de peso que prometem tornar a eleição bastante competitiva e substuir na cadeira do executivo estadual o atual governador Marcos Rocha. Entre os principais candidatos estão Sergio Gonçalves, Hildo Chaves, Adailton Fúria, Samuel Costa e Vinícius Miguel.

Conforme análise do Extra de Rondônia, Sergio Gonçalves, atual vice-governador de Rondônia, desponta como um dos destaques para a corrida ao Palácio Rio Madeira. Com um perfil técnico e experiência administrativa, Gonçalves tem trabalhado próximo ao governador e é visto como uma continuidade da atual gestão, focada em infraestrutura e desenvolvimento econômico.

Hildo Chaves, que no fim do ano encerra um ciclo de dois mandatos como prefeito de Porto Velho, é outro nome forte para a disputa. Sob sua administração, a capital de Rondônia viu avanços significativos em diversas áreas, com destaque na infraestrutura urbana. Sua popularidade na capital e o reconhecimento pelos dois mandatos bem-sucedidos o colocam em uma posição de destaque na sucessão governamental.

Adailton Fúria, atual prefeito reeleito de Cacoal, também figura entre os potenciais candidatos. Conhecido por sua gestão eficiente e inovadora, Fúria tem conquistado apoio tanto na sua cidade quanto em outras regiões do estado. Seu enfoque no desenvolvimento e dinamismo dos serviços públicos pode ser uma plataforma atraente para os eleitores estaduais.

Samuel Costa surpreendeu nas recentes eleições municipais em Porto Velho ao conquistar o terceiro lugar, demonstrando grande potencial político. Com uma campanha dinâmica e foco em questões sociais, Costa atraiu um eleitorado diversificado. Sua entrada na corrida para o governo do estado pode representar uma mudança significativa no cenário político de Rondônia.

Vinícius Miguel, conhecido por sua atuação junto a setores progressistas da sociedade, é outro nome cotado para a eleição estadual. Sua agenda inclui pautas de inclusão social, direitos humanos e sustentabilidade, aspectos que ressoam fortemente com uma parcela do eleitorado rondoniense. Miguel traz uma visão renovada e pode mobilizar os eleitores que buscam mudanças mais profundas na política estadual.

Com esses nomes de peso, a sucessão governamental em Rondônia promete ser altamente competitiva. Cada candidato traz um conjunto distinto de propostas e experiências, refletindo a diversidade política e as diferentes demandas da população do estado. À medida que se aproximar o pleito de 2026, o cenário político rondoniense irái se consolidando, e a disputa pelo governo do estado se delineia como uma das mais acirradas dos últimos anos.