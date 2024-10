Rafael Lanes Silva, que completaria 18 anos no próximo dia 2 de novembro, faleceu na tarde desta terça-feira, 29 de outubro, em um trágico acidente de trânsito na BR-435, em Cerejeiras.

Segundo informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, o jovem motociclista seguia atrás de uma carreta e de um caminhão quando uma manobra de ultrapassagem desencadeou a fatalidade. Ao aproveitar o espaço aberto pela carreta, Rafael tentou ultrapassar o caminhão, mas não conseguiu evitar a colisão ao lado do veículo, que estava sinalizando para entrar em uma via secundária.

O impacto foi violento, causando múltiplos traumas ao jovem. Mesmo socorrido rapidamente pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital São Lucas, Rafael não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da Polícia Rodoviária Federal, que investiga as causas do acidente. O corpo de Rafael será encaminhado para Vilhena, onde passará por necropsia antes de ser transladado para Cerejeiras, para velório e sepultamento.

A perda de Rafael, um jovem com a vida pela frente, é um triste lembrete da importância da segurança no trânsito. É fundamental que todos os condutores redobrem a atenção, respeitando as leis e utilizando equipamentos de proteção.