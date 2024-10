Um motorista que ainda não teve o nome divulgado, foi socorrido por companheiros de estrada após tombar o caminhão e ficar preso às ferragens.

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira, 29, na BR-364, cerca de 70 quilômetros de Vilhena, em direção a Porto Velho.

Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente, mas a primeira vista indica que o condutor teria perdido o controle do veículo que estava carregado com madeira (cabos para ferramentas) e tombado as margens da rodovia.

A vítima que ficou presa às ferragens foi resgatado por companheiros de estrada e uma ambulância que passava pelo local socorreu a vítima ao Hospital Regional, onde está sob cuidados médicos.

