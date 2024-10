A produção de grãos no Brasil deverá alcançar 379 milhões de toneladas nos próximos dez anos, marcando um crescimento de 27%, de acordo com o estudo Projeções do Agronegócio 2023/2024 a 2033/2034, divulgado pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), com apoio da Embrapa. A soja, o milho de segunda safra e o trigo continuam como principais impulsionadores desse crescimento.

Com a área plantada projetada para expandir em 15,5%, o Brasil atingirá 92,2 milhões de hectares cultivados, destacando a produtividade e o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas como fatores chave para essa expansão sustentável.

Entre os produtos de destaque, a soja deve crescer 25,1%, enquanto o milho de segunda safra, o feijão e o trigo também terão aumentos significativos. Para o diretor de Análise Econômica do Mapa, Silvio Farnese, “o apoio a áreas de baixa produtividade é essencial para sustentar o aumento da produção e garantir sustentabilidade ao setor”.

O estudo projeta que a produção de soja atingirá 199,4 milhões de toneladas, enquanto o milho alcançará 153,1 milhões de toneladas, atendendo tanto à demanda interna quanto às exportações. No café, o crescimento esperado é de 31,9%, atingindo uma produção de 72 milhões de sacas, sustentada por um aumento na demanda interna e internacional.

Além dos grãos, a produção de proteínas animais também deve se expandir. O estudo aponta um crescimento de 28,4% na produção de aves, seguido por suínos (27,5%) e bovinos (10,2%). As exportações de carne brasileira, apoiadas por novos acordos comerciais, devem crescer, fortalecendo a posição do Brasil no mercado internacional.