Na última segunda-feira, 28, a Câmara de Vereadores realizou sessão acalorada para a votação da Lei Orçamentária Anual de 2025.

A pauta, que já era aguardada com grande expectativa, tomou contornos intensos após a apresentação de uma emenda polêmica: o aumento do limite de remanejamento orçamentário para o exercício 2025.

O prefeito eleito, Wesley Araujo, apresentou pedido de alteração na lei, girando em torno do percentual de remanejamento orçamentário, dobrando o percentual. Com essa alteração, o gestor poderá, sem necessidade de consulta prévia à Câmara, redirecionar recursos de aproximadamente R$ 10 milhões ao longo de 2025.

A medida, vista por muitos como controversa, foi aprovada com votos favoráveis de Toninho Bertozzi, Danilson Ramos, Ronaldo Barbosa, Vanderci de Paula “Alicate”, Idinei Dummer, Fernando Pereira. Os vereadores Rubinho do Novo Plano e Maria do Guaporé foram contrários. Eder da Van, por ser presidente da Casa, não vota. “Sou a favor se for de até 5%. Mas do que isso, não dá. Não é questão política, até porque isso já passou. É questão de fiscalização e análise dos investimentos que serão implementados em nosso município”, questionou Rubinho.

Por sua vez, Maria do Guaporé mais além e, praticamente, “desmascarou” alguns dos seus colegas durante a sessão. “Sou totalmente contra a esse projeto. Infelizmente, esta Casa de Leis tem vereadores que são hipócritas. Os mesmos vereadores que antes criticavam à atual prefeita, por causa da aprovação do remanejamento de 5%, hoje eles são favoráveis a 10%. É até pra gente dar risada numa situação dessa. É até horrível ver uma situação dessa onde os 5% eram muito. E hoje, nem começou o mandato do atual prefeito, esta Casa tem que aumentar para 10%. Para quem quer transparência, porque aumentar para 10%? Para que a população precisa de vereadores então? Deixo aqui meu repúdio àqueles vereadores”, lamentou.

Outros parlamentares minimizaram a situação afirmando que, mesmo com o aumento do remanejamento, irão fiscalizar as ações do Executivo.