Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma carreta ocorreu nesta quarta-feira, 30 de outubro, próximo a cidade de Comodoro – Mato Grosso.

Segundo as primeiras informações, no carro havia um casal e o filho de três anos, moradores de Vilhena, identificados como Fábio Christian e Ana Karla Ortiz. Um dos pneus da carreta teria estourado e com isso, o motorista teria perdido o controle e invadido a contramão batendo de frente com o carro.

No choque, o casal ficou preso às ferragens e morreu no local. Já o menino foi lançado para fora do veículo, mas não resistiu.

>>>Vídeo: