Na última terça-feira (29), um casal foi preso pela Polícia Militar em Cerejeiras após simular uma compra para furtar um mercado localizado na Avenida das Nações, no centro da cidade. A ação foi flagrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

De acordo com informações obtidas pelo Extra de Rondônia, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela Central de Operações para atender a ocorrência. Ao chegar no local, a responsável pelo mercado relatou que o casal entrou no estabelecimento com a intenção aparente de realizar compras, mas suas atitudes levantaram suspeitas: demoraram-se nas seções e colocaram poucos itens no carrinho.

Ao se aproximarem do caixa, o homem, conhecido na cidade por práticas ilícitas, foi flagrado escondendo em sua bermuda um frasco de 700 ml de licor de amêndoas, avaliado em R$ 160,00. A mulher o acompanhava, e antes de chegar ao caixa, o suspeito teria dito a ela: “fica de boa”.

No caixa, ele informou à atendente que sairia para buscar o cartão de crédito, mas fugiu do local acompanhado da mulher, sem realizar o pagamento.

A comerciante verificou no sistema de segurança e confirmou o furto do frasco de licor. Com base nas imagens e nos dados do casal, ambos com passagens pela polícia, a guarnição iniciou uma busca e localizou a dupla em uma residência, onde encontraram a bebida furtada guardada na geladeira.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

>>>Vídeo abaixo: