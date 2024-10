O prefeito eleito de Chupinguaia, Wesley Araújo (PP), nomeou a equipe de transição de governo que irá receber as informações da atual administração municipal.

Através do Ofício encaminhado à prefeita Sheila Mosso (DEM), ele considerou Decisão Normativa do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) referente ao caso e requereu pleno acesso a documentos públicos, tais como contas públicas, programas e projetos em andamento no âmbito do Governo Municipal. A equipe de transição conta com servidores públicos de Chupinguaia e Vilhena.

Ainda, ao justificar o ofício, Araújo destacou que o objetivo “tem por finalidade garantir a efetivação do processo de transição, a continuidade plena das ações administrativas e a preparação dos atos de iniciativa do novo prefeito, a serem implementadas a partir de 1º de janeiro de 2025”, “assegurando o recebimento de informações e dados necessários para o exercício do cargo após a posse dos novos gestores municipais”.

>>> VEJA, ABAIXO, OS MEMBROS DA COMISSÃO: