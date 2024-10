21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Idealizadora e Anfitriã Jornalista MARISA LINHARES em Cacoal/RO, no último sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet.

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Estilista LINDA VON RONDON responsável pelo traje EXCLUSIVO da Jornalista MARISA LINHARES anfitriã do tradicional evento em Cacoal/RO, no último sábado, dia 26, no salão de eventos TOLDU’S Buffet.

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 AGITORO SOM e ILUMINAÇÃO empresa responsável pela estrutura do som e iluminação, que incluiu diversos painéis de Led no tradicional evento em Cacoal/RO, no último sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet. Na foto o casal empresário da AGITORO, Talita Maiara e Luiz Henrique Mozart Silva Ribeiro com a anfitriã Jornalista Marisa Linhares. 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 DNA MIDAS empresa responsável pela Transmissão ao VIVO pelo YOUTUBE, e pela produção do DOCUMENTÁRIO do evento em Cacoal/RO, no último sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet. Na foto o empresário Francisco JR, de paletó, entre sua equipe os cinegrafistas Igor Batista, Thiago Leandro e Fagner Phillipe da DNA MIDAS. 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 THIAGO FLOR FOTOGRAFIA empresa responsável pela COBERTURA FOTOGRÁFICA do evento em Cacoal/RO, no último sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet. Na foto o empresário e fotógrafo Thiago Flor de camisa branca, entre sua equipe Nilton César Novais, Gladi Anne Marques e Lucas Edson de Oliveira.

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 THIAGO FLOR FOTOGRAFIA empresa responsável pela COBERTURA FOTOGRÁFICA do evento em Cacoal/RO, no último sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet. Na foto a Jornalista Marisa Linhares anfitriã da prestigiada noite de homenagens entre o empresário e fotógrafo Thiago Flor e sua esposa a também fotógrafa Glaucione Gomes.

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 SANDRA UEDA CERIMONIAL empresa responsável pela recepção aos convidados no tradicional evento em Cacoal/RO, no último sábado, dia 26, no salão do TOLDU’S Buffet. Na foto a cerimonialista Sandra Yumi Ueda entre sua atenciosa equipe, e o Mestre de Cerimônias Leandro Leal.

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 ABRIGO VIRA LATA VIRA AMOR a idealizadora e anfitriã Jornalista Marisa Linhares homenageou a Entidade Sem Fins Lucrativos pelo seu essencial trabalho voluntário, que desenvolve no município de Cacoal desde 2018, onde atende no resgate e reabilitação de cães e gatos disponibilizando para adoção responsável. E para continuar com este trabalho maravilhoso e tão necessário em qualquer sociedade, o Abrigo VIRA LATA VIRA AMOR precisa de nossas DOAÇÕES e solidariedade. Na foto Marisa Linhares entre a Presidente Carmen Rei Tsunosse e a Tesoureira Marília Lenci.

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 CERNIC – CENTRO DE REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA INFANTIL DE CACOAL a idealizadora e anfitriã Jornalista Marisa Linhares homenageou a Associação Civil Beneficente, com fins não econômicos, com 42 ANOS atendendo nas áreas de assistência social, educação, saúde, prevenção, trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, lazer, estudo e pesquisa. Na foto a diretora geral Nalzira de Fátima e o presidente Ednilson Caleiro do CERNIC.

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 LOJA MAÇÔNICA “O SAMARITANO” a idealizadora e anfitriã Jornalista Marisa Linhares homenageou a Loja Maçônica “O Samaritano” pelos seus 35 ANOS de contribuição em projetos em benefício da sociedade Cacoalense e do estado. Na foto professor Nelson Rangel Soares Filho Assessor do Grão Mestre com a esposa Sirlei Ues Rangel Soares e o filho advogado Nelson Rangel Soares Conselheiro do Tribunal de Contas do Grande Oriente do Brasil – Rondônia. 21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 VERA TRAVAIN BIANCHINI a idealizadora e anfitriã Jornalista Marisa Linhares homenageou Vera Travain Bianchini, esposa, mãe, avó, empresária do Cacoal Selva Park, Presidente da ASSDACO – Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni e Conselheira Nacional da Presidência da República em Brasília, onde representa a Região Amazônica, e tem a oportunidade de conhecer na fonte todos os projetos que os Ministérios desenvolvem e opinar sobre nossa Região. Vera afirma que seu FOCO PRINCIPAL é o TRATAMENTO DO CÂNCER EM CACOAL.

21 ANOS DE TROFÉU CACAU DE OURO 2024 Amigas pelas quais tenho muita estima e carinho, a Gerente Empresarial Elisângela Lopes da Rocha da CEF e Noeli Brum Deiró, esposa do deputado estadual Cirone Deiró fizeram questão de prestigiar a 21ª EDIÇÃO do TROFÉU CACAU DE OURO no último dia 26, no salão de eventos Toldu’s em Cacoal/RO. Na foto a idealizador e anfitriã Jornalista Marisa Linhares entre Elisângela e Noeli.