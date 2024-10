A deputada estadual Rosangela Donadon vem se empenhando para atender uma demanda urgente dos servidores da Emater, que há quase uma década não recebem reajuste salarial.

A Emater desempenha um papel vital na economia e no desenvolvimento sustentável do meio rural em Rondônia, atuando junto aos pequenos produtores e agricultores familiares com assistência técnica que vai desde práticas agrícolas sustentáveis até orientações para acesso a mercados.

Com a missão de promover a produtividade e a conservação ambiental, a Emater é uma peça-chave para o fortalecimento do setor agrícola e a segurança alimentar do estado, um trabalho realizado por um corpo técnico especializado que, nos últimos anos, tem enfrentado uma significativa defasagem salarial.

Atendendo às reivindicações constantes dos servidores, Rosangela Donadon reconhece a urgência de valorizar essa categoria essencial. Segundo ela, a valorização é indispensável para assegurar a continuidade e a qualidade dos serviços prestados pela Emater, além de ser um reconhecimento ao trabalho dedicado desses profissionais. Esse reajuste se torna ainda mais necessário ao considerarmos que, enquanto os salários se mantiveram congelados, o orçamento do estado cresceu exponencialmente, o que demonstra a possibilidade e a necessidade de rever a situação salarial dos servidores.

A deputada anunciou que levará essa pauta à Assembleia Legislativa, onde pretende buscar a elaboração de estudos e análises detalhadas para viabilizar o reajuste, que já foi tema de discussões entre os servidores e a classe política. Além de abrir o debate na Assembleia, Rosangela também dialogará com o governo estadual para destacar a importância do reajuste e a urgência de melhorar as condições dos servidores. A expectativa é que, com o apoio legislativo e o diálogo aberto com o Executivo, o estado possa avançar na valorização desses profissionais essenciais para o desenvolvimento rural sustentável em Rondônia.

“É uma questão de justiça e de reconhecimento ao trabalho essencial que a Emater realiza em nosso estado. Vamos lutar para que os servidores, que tanto contribuem para o fortalecimento do setor rural, tenham as condições dignas que merecem,” afirmou a deputada.