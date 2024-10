O plenário do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira (30), o PL 2750/2024 que aumenta os recursos do Pronaf, importante ferramenta de crédito a produtores da agricultura familiar.

Vice-presidente da Comissão de Agricultura, o senador Jaime Bagattoli (PL) votou a favor e usou a tribuna para parabenizar os colegas pela aprovação da pauta que já havia sido aprovada também na última terça-feira (29) na Comissão de Assuntos Econômicos, na qual Jaime também é integrante.

Na sua fala, o senador lembrou, por exemplo, do peso da agricultura familiar em Rondônia e do incentivo que o valor deve ter no dia a dia do pequeno produtor.

“O Pronaf é hoje uma das maiores ferramentas de apoio à agricultura familiar e se mostrou muito importante no socorro aos pequenos produtores durante a pandemia. Só no meu Estado de Rondônia são mais de 100 mil famílias dentro da agricultura familiar, atuando na produção de hortifrutigranjeiros. Tenho a certeza de que esse aumento de crédito vai beneficiar muitas destas famílias, garantindo a permanência delas no campo”, declarou o senador em plenário.

Na prática, o PL 2750/24 autoriza a União a destinar R$ 500 milhões ao Fundo Garantidor de Operações (FGO) do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Com a aprovação no Senado, o projeto agora segue para sanção presidencial.