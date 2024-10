Em uma ação incisiva no combate ao crime organizado, a Polícia Militar do Estado de Rondônia, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON) e do Canil/BPChoque, apreendeu uma submetralhadora calibre .40 de marca Taurus, uma pistola calibre 9mm de marca Glock, 139 munições calibre .40 e 47 munições de calibre 9mm na BR-429, zona rural de Nova Mamoré.

Durante a operação, mãe e filho foram presos em flagrante, suspeito de envolvimento com o tráfico de armas na região. A apreensão ocorreu durante a “Operação Protetor das Divisas e Fronteira”, que visa intensificar a segurança e coibir atividades criminosas na área de fronteira.

De acordo com informações da corporação, a operação envolveu uma série de abordagens e patrulhamentos na zona rural, com o objetivo de desarticular quadrilhas que atuam no tráfico de armas e drogas. A atuação conjunta do BPFRON e do Canil/BPChoque foi essencial para o sucesso da operação, reforçando o combate ao crime organizado na região de fronteira.