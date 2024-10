Terminou nesta semana o prazo para as equipes confirmarem inscrição para a disputa do Campeonato Municipal de Futebol 2024.

Quinze equipes confirmaram participação na Categoria Aberta, e seis irão disputar o Torneio Veterano 4.0.

Na noite da segunda-feira, 28, a Secretaria Municipal de Esportes (Semes) realizou o congresso técnico da competição, que contou com a participação dos representantes das equipes e definiu a forma da disputa. Na ocasião também foi realizado o sorteio para a formação dos grupos da Categoria Aberta. No torneio Veterano, as seis equipes formaram um único grupo.

Conforme a definido na reunião, se classificam para a segunda fase do Torneio Aberto, os dois melhores pontuados de cada grupo, além dos dois melhores terceiros colocados na classificação geral. Esta definirá os confrontos das quartas de final e fases subsequentes.

Segundo a coordenação técnica do Municipal de Futebol, o primeiro colocado no ranking geral enfrenta nas quartas de final o oitavo colocado; o segundo joga contra o sétimo, e assim sucessivamente. Já a forma de disputa do Veterano 4.0 é mais simples. Com grupo único, avançam as quatro primeiros para a semifinal.

O Municipal de Futebol começa no dia 4 de novembro com dois jogos pelo Torneio Aberto. O Estádio Municipal Arnaldo Lopes Martins, o Portal da Amazônia, será o palco dos jogos entre Paysandu x NV/Ajax, às 19h30; e Atlético Desportivo FC x EC Aldeia Iquê, às 20h45.

O Torneio Veterano 4.0 começa no dia 7 de novembro, também com dois jogos na rodada inaugural. Às 19h50 Amigos do Romário/Dipi/Vilhena Transporte x Projeto Missões/Titanium; e na sequência, às 20h45, o Fofão EC x Juventus FC.

Confira abaixo os grupos de cada categoria:

CATEGORIA ABERTO

GRUPO A

Paysandu

NV/Ajax

Brasiliense

Tornado FC

PL Futebol Clube

GRUPO B

Atlético Desportivo FC

EC Aldeia Iquê

Clube Atlantico United

Águia Dourada/Teixeirão

Primos FC/Mercado Cristal

GRUPO C

Milão/Truck Center/CAV

Lirow Johw FC

Cartola

Real Cone Sul

Atlética/REC

CATEGORIA VETERANO 4.0

Amigos do Romário/Dipi/Vilhena Transporte

Projeto Missões/Titanium

Fofão EC

Juventus FC

Gbim Pneus

Aciv