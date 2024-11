O senador Confúcio Moura dá um passo significativo em direção à participação cidadã no desenvolvimento de Rondônia ao lançar uma Consulta Pública destinada a identificar as principais demandas por investimentos no estado.

Com a campanha programada para ocorrer entre 01 de novembro e 20 de novembro de 2024, o senador busca ouvir a população sobre quais áreas precisam de mais atenção e recursos.

O objetivo da consulta é claro: promover a participação ativa dos cidadãos na escolha das obras e ações que receberão recursos por meio de emendas parlamentares de autoria do senador. As áreas prioritárias incluem saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, tecnologia e infraestrutura, setores essenciais para o bem-estar e desenvolvimento da comunidade rondoniense.

“Estamos abrindo a consulta para que a população possa expressar suas necessidades e opiniões. Acreditamos que a voz do cidadão é fundamental para que possamos direcionar os investimentos de forma eficaz e atender às reais demandas do nosso estado”, afirmou o senador Confúcio Moura.

As pessoas podem acessar o link da pesquisa na bio do Instagram, no site oficial do senador (SITE LINK AQUI) e também no Facebook e orientar conforme a necessidade de seu município, participando e deixando suas opiniões.

Essa consulta pública permite que os cidadãos se sintam parte ativa do processo. “Cada opinião conta e pode impactar diretamente as decisões sobre investimentos em nosso estado”, destacou Moura.

A consulta pública será uma oportunidade valiosa para que os moradores de Rondônia, possam manifestar suas necessidades e contribuir para a construção de um futuro melhor.

Após o término da campanha, os resultados serão divulgados nas suas redes sociais e no site oficial.