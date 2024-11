O governo de Rondônia anunciou a reabertura do Processo Seletivo Simplificado, através do Edital Nº 303/2024, para a contratação temporária de médicos que atuarão nos hospitais estaduais da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé e distrito de Extrema.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Portal Seleciona SESAU, no período de 4 a 10 de novembro.

As vagas oferecidas têm jornada de trabalho de 20 a 40 horas semanais, e os salários variam de R$ 6.418,52 (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos) a R$ 14.762,61 (quatorze mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), dependendo da especialização e carga horária do candidato.

O titular da Sesau, Jefferson Rocha, destacou a importância desta seleção: “Nosso objetivo é ampliar e fortalecer o atendimento nas unidades de saúde, a fim de garantir que cada localidade conte com assistência de saúde completa.”

VAGAS OFERECIDAS

115 vagas para Porto Velho; 2 vagas para Ariquemes; 7 vagas para Extrema;5 vagas para Buritis; e 37 vagas para Cacoal. O edital também prevê 20% das vagas para candidatos negros e 10% das vagas para pessoas com deficiência (PcDs).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, reforçou o compromisso da gestão com a saúde pública: “Estamos investindo em recursos humanos e estruturais para atender às necessidades da nossa população. Com a reabertura deste processo seletivo, damos mais um passo na busca por uma saúde pública mais acessível e eficaz para todos os rondonienses.”

ESPECIALIDADES

Auditoria/Regulação; Anatomopatologia; Anestesia; Broncoscopia/Cirurgia Torácica; Cardiologia (incluindo subespecialidades como Ecocardiografia e Intervencionista/Hemodinâmica); Cardiopediatria; Cirurgia de Cabeça e Pescoço; Cirurgia Cardiovascular; Cirurgia Geral; Cirurgia Torácica; Cirurgia Vascular; Clínica Médica; Dermatologia; Endoscopia (Terapêutica/Diagnóstica); Gastroenterologia; Ginecologia e Obstetrícia; Infectologia; Mastologia; Medicina Intensiva; Medicina Intensiva Pediátrica; Nefrologia; Neonatologia; Neurocirurgia; Neurologia; Neuropediatria; Oftalmologia; Ortopedia e Traumatologia (incluindo especialização em quadril); Pediatria; Ultrassonografia; e Urologia.