Na noite de quarta-feira, 30 de outubro, policiais do 3º Batalhão de Polícia Militar prenderam um suspeito e com ele apreenderam uma arma de fogo e munições no município de Chupinguaia.

O homem, envolvido na prática do ilícito, foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena

>>>OCORRÊNCIA POLICIAL

Por volta das 23 horas, uma equipe da Polícia Militar recebeu uma denúncia relatando que no bairro Cidade Nova havia um homem agredindo a esposa.

Os policiais foram ao local e, em contato com a vítima, ela relatou que estava em sua residência com seu marido e um amigo da família ingerindo bebidas alcoólicas quando resolveu olhar o celular de seu marido, momento em que ele a pegou pelos cabelos e começou a agredi-la com socos na cabeça até que desmaiasse.

A vítima alegou ter acordado do desmaio no momento em que os policiais estavam chegando na residência, e declarou estar com medo de que seu esposo a matasse, vez que possui arma de fogo.

Indagado sobre os fatos, o agressor assumiu ter cometido o delito e, ao realizarem buscas na casa, os militares encontraram uma espingarda, sem marca, modelo ou numeração aparente, provavelmente de fabricação artesanal, cal .22 e 12 munições do mesmo calibre.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado, juntamente com a arma e munições apreendidas, na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Vilhena.